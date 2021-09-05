Haliliye'de yaz spor okulları sona erdi
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Haliliye'de yaz spor okulları sona erdi

Haliliye'de yaz spor okulları sona erdi
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okullarına 2 bin 231 çocuk katıldı.

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okullarına 2 bin 231 çocuk katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yaz aylarında gençlik merkezleri, spor salonları ve millet evlerinde çocuklara yönelik kurslar açtı.

Yüzme, basketbol, voleybol, masa tenisi, tekvando, badminton gibi farklı branşlarda açılan yaz spor okullarında, çocuklar hem spor yaptı hem de gönüllerince eğlendi.

Çocuklara spor bilincini aşılamayı amaçlayan yaz spor okullarında 2231 çocuk eğitim alırken, eğitim yılının açılıyor olmasından dolayı da 4 Eylül'de kurslar sona erdi.

Yaz spor okullarına katılan çocuklar ve veliler, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a sunulan imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Haliliye'de yaz spor okulları sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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