Haliliye'de yaz spor kurslarına start verdi

Haliliye Belediyesi, gençlerin yaz tatilinde kaliteli zaman geçirmesi adına yaz spor kurslarına start verdi.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gençlerin yaz tatili boyunca kaliteli zaman geçirmesi adına yaz spor kurslarına start verdi. Kurslarla ilgili bilgi ve kayıtlar Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde gerçekleştiriliyor. Toplamda 130 öğrencinin katıldığı basketbol kursuna 6 ile 14 yaş arası gençler faydalanabiliyor.

Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda başlatılan basketbol kursunu ziyaret eden Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erol, gençler ile sohbet ederek potaya atış yaptı. Gençlerin talepleri dinleyen Başkan Yardımcısı Erol, hocalardan ve yetkililerden bilgi aldı. Küçük yaştan itibaren basketbola meraklı olduğunu ve oynadığını ifade eden kursiyer İbrahim Donat, "Sürekli evde ve okulda basketbol oynuyordum. Daha sonra Haliliye Belediyesinin başlattığı kurslara katıldım. Bize böylesi imkanlar sağladığından dolayı Canpolat'a teşekkür ediyorum" dedi.

Kursiyer Halil Efe Çiriş ise burada her türlü imkanlardan faydalanmalarını sağlayan Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA