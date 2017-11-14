Haliliye'de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yükseliyor

Haliliye Belediyesi tarafından Devteşti Mahallesinde 2 bin 500 metrekare alan üzerine yapımı başlatılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun inşaatı hızla yükseliyor. Yaz ve kış mevsimlerinde kullanılabilecek havuz, bu alandaki ihtiyaçların da karşılanmasını sağlayacak.



Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan, önemsediği gençlerin ilgi alanlarıyla ilgili çalışmalar yapan Başkan Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla geçen Haziran ayında başlatılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Projesinin inşaatı sürüyor. Devteşti Mahallesinde 2 bin 500 metrekare alan üzerinde yapımı süren yüzme havuzunun ihale süresinde bitirilmesi için ekipler hummalı şekilde çalışmalarını devam ettiriyor.



3 milyon 148 bin Türk Lirasına ihalesi yapılan yüzme havuzunda mescit, fitness salonu, revir ile 12,5 çarpı 25 metre uzunluğunda havuz yer alacak. Yıl boyunca kullanılabilecek olan yüzme havuzunun 2018 yılı içerisinde hizmete sunulması planlandı. - ŞANLIURFA