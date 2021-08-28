Haliliye'de yapılandırma devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Haliliye'de yapılandırma devam ediyor

Haliliye'de yapılandırma devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Haliliye Belediyesi, 7326 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında başlatılan vergi borcu yapılandırma işlemlerinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar devam ettiğini hatırlattı.

Haliliye Belediyesi, 7326 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında başlatılan vergi borcu yapılandırma işlemlerinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar devam ettiğini hatırlattı.

Haliliye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 9 Haziran 2021 tarihinde resmi gazete yayımlanan 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında 30 Nisan 2021 tarihinden önce tahakkuk edilmiş borçların yapılandırma işlemlerinin devam ettiğini bildirdi. Yapılandırma kapsamında mükelleflerin, 18 taksite kadar yapabileceği de hatırlatıldı.

Vatandaşlar yapılandırma işlemi ve ödemelerini Haliliye Belediyesinin veznelerinden yapabileceği kaydedilirken, yapılandırmayla ilgili son başvuru tarihinin 30 Eylül 2021 olduğu ifade edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kırtasiyeye giden veliler büyük şaşkınlık yaşadı! Raflardaki etiketlerde bariz değişim var
Kırtasiyeye giden veliler büyük şaşkınlık yaşadı! Raflardaki etiketlerde bariz değişim var
Vergi yapılandırması ve ödeme süreleri 1 ay uzatıldı
Vergi yapılandırması ve ödeme süreleri 1 ay uzatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emine Erdoğan Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin İbrahim Aydemir
Magazin Kenan Doğulu Demet Akalın Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haliliye'de yapılandırma devam ediyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 16:37:39. #1.15#

title