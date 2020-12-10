Haliliye'de yapılandırma devam ediyor
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Haliliye'de yapılandırma devam ediyor

10.12.2020 16:06 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:11
Haliliye'de yapılandırma devam ediyor

Haliliye Belediyesi, 7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında başlatılan vergi borcu yapılandırma işlemlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam ettiğini bildirildi.

Haliliye Belediyesi, 7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında başlatılan vergi borcu yapılandırma işlemlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam ettiğini bildirildi.

Haliliye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında. 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki tahakkuk edilmiş borçların yapılandırma işlemlerinin devam ettiğini bildirdi. Yapılandırma kapsamında mükelleflerin, 18 taksit yapabileceği de hatırlatıldı.

Vatandaşlar yapılandırma işleminden sonra ödemelerini www.haliliye.bel.tr ile Haliliye Belediyesinin veznelerinden yapabileceği kaydedilirken, yapılandırmayla ilgili son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğu ifade edildi. - ŞANLIURFA

Haliliye'de yapılandırma devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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