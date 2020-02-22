Haliliye'de metruk bina yıkıldı
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Haliliye'de metruk bina yıkıldı

Haliliye Belediyesince ilçedeki metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

22.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:28
Haliliye'de metruk bina yıkıldı

Belediyesince ilçedeki metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Vatandaşların, 'nde bir binanın tehlike arz ettiği yönünde ihbarı üzerine belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri söz konusu binada inceleme yaptı.

Metruk binanın yıkılması gerektiği kararının alınması üzerine binanın yıkımı belediye ekiplerince gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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