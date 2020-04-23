Haliliye'de korona virüs önlemleri Haliliye Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağında da yıkama ve dezenfekte faaliyetlerine devam edecek.

Haliliye Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağında da yıkama ve dezenfekte faaliyetlerine devam edecek.

Haliliye Belediyesi Korona virüs (Covid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerini İçişleri Bakanlığın tarafından ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağında da sürdürüyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen yasağın ilk gününde temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, Atatürk, Karşıyaka ve Bahçelievler ve Yenişehir mahallelerinde bulunan cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA