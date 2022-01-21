Haliliye'de kapı kapı sıcak AŞ dağıtılıyor - Haberler
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Haliliye'de kapı kapı sıcak AŞ dağıtılıyor

Haliliye'de kapı kapı sıcak AŞ dağıtılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Haliliye Belediyesi, olumsuz hava şartlarının etkisini göstermeye devam ettiği bugünlerde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığı Aşevi hizmeti ile gönüllere dokunuyor.

Karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Haliliye Belediyesi, olumsuz hava şartlarının etkisini göstermeye devam ettiği bugünlerde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığı Aşevi hizmeti ile gönüllere dokunuyor.

Haliliye Belediyesi, kent genelinde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle kar yağışına karşı mücadelesini sürdürüyor. Sahadaki ekipleriyle vatandaşların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için tuzlama, kar küreme ve kaldırım temizleme çalışmalarını sürdüren ekipler, sosyal hizmetlerle de gönüllere dokunuyor. Aşevi hizmeti ile yılın 12 ayı ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bugünlerde sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla kazanlarında pişen sıcak yemekler, merkez ve kırsal ayrımı yapılmaksızın ekipler tarafından hanelere teslim ediliyor. Ekiplerce ulaştırılan sıcak yemekleri teslim alan vatandaşlar ise soğukların etkili olduğu bugünlerde gönüller ısıtan hizmet için Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yılın her günü sunulan Aşevi hizmeti 712 hanede verildiği kaydedildi. - ŞANLIURFA

Haliliye'de kapı kapı sıcak AŞ dağıtılıyor

Haliliye'de kapı kapı sıcak AŞ dağıtılıyor

Haliliye'de kapı kapı sıcak AŞ dağıtılıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, kar, Yerel, Haber

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