Haliliye'de ihtiyaçlar yerinde tespit edildi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Süleymaniye Mahallesini ziyaret ederek İhtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Haliliye halkı için ihtiyaçları yerinde tespit edip, gelen taleplere anında yanıt veren Canpolat, Süleymaniye Mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Salih Dağ ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Canpolat, ilk olarak mahalledeki parkları gezdi. Parklardaki eksiklikleri tespit edip, ilgililere talimatlar veren Canpolat, daha sonra park yapılması planlanan alanlarda da incelemelerde bulundu. Denetimlerinin ardından mahalle sakinleri ile de bir araya gelen Canpolat, mahalle sakinleri ve esnafın taleplerini de alarak, ilgili müdürlüklere talimatlar verdi.

Canpolat, incelemelerini tamamlamasının ardından mahalleden ayrıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA