Haliliye'de İbadethaneler Temizlendi

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, "Tertemiz Haliliye" hedefiyle sürdürdüğü temizlik çalışmaları kapsamında, ilçe genelindeki ibadethanelerin temizliklerini de aralıksız sürdürüyor.



Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 2 adet mobil temizlik aracıyla cami, mescit, taziye evi ve Cem evlerinin temizliklerini sürdürüyor. 2017 yılının ilk 6 ayında kırsal mahallelerdeki 124 camide 1'inci tur temizlik çalışmalarını yapan temizlik görevlileri, merkezdeki 123 camide ise 2'nci tur çalışmalarını tamamladı. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki ibadethanelerde temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü, temiz bir Haliliye için her alanda çalışmalarına devam ediyor.



Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan mobil temizlik aracıyla, 2017 yılı içerisinde Haliliye ilçe sınırlarının yanı sıra, Hilvan ve Suruç ilçelerindeki ibadethanelerin de temizliği sağlandı. - ŞANLIURFA