Haliliye'de hizmet içi eğitimler devam ediyor

Haliliye Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında personellere yönelik protokol kuralları, kriz yönetimi ve öfke kontrolü eğitimi verildi.

Haliliye Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında personellere yönelik protokol kuralları, kriz yönetimi ve öfke kontrolü eğitimi verildi.

Haliliye Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan hizmet içi eğitim programları devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi konferans salonunda, büro ve saha personellerine yönelik hazırlanan protokol kuralları, kriz yönetimi ve öfke kontrolü düzenlendi. Eğitime Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeller katıldı.

Eğitim programında konuşan Başkan Mehmet Canpolat, benzer programların devam edeceğini kaydederek, "Sizlerin belki birçoğunuz bildiği, tekraren üzerinden geçeceğimiz ve en azından yenilerini öğreneceğimiz buradaki eğitim programını icra ediyoruz. Buradaki amacımız ve hedefimiz hem kendimizi geliştirmek, kendimizle birlikte gelen vatandaşlarımızı daha iyi karşılayabilme, daha iyi kendimizi anlatabilme veya karşımızdakini daha iyi anlayabilme. Birçok bilimsel metodu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüze bağlı ekipteki arkadaşlarımız ve İl Sağlık Müdürlüğünden gelen psikolog arkadaşlarımızla birlikte sizleri yarınlara, geleceğe, sizleri ve Haliliye Belediyemizi hazırlamak adına burada bulunuyoruz. Benim için çok önemli çünkü sizin her biriniz, her bir mesai arkadaşım Haliliye Belediyesini temsil ediyorsunuz, devleti temsil ediyorsunuz. Etap etap Haliliye Belediyesinin tüm kadroları bu şekilde eğitimlere tabii tutulacaklardır. Sizlerle birlikte öncelikle aklınız, zekanız, üreteceğiniz projeleriniz, fiziki gücünüz ve sahadaki işlevleriniz ile birlikte Haliliye Belediyemizi daha daha güzelleştirmeye ve ümit ettiğimiz, var olmasını istediğimiz daha güzel yarınlara taşımak adına katılımızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Alanında uzman eğitmenler tarafından iki bölümde düzenlenen eğitimde, personeller de merak ettiği konularda bilgiler aldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı