Haliliye'de gönül çorbası etkinliği
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Haliliye'de gönül çorbası etkinliği

27.11.2020 11:52 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:55
Haliliye'de gönül çorbası etkinliği

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, gönül çorbası etkinliğinde vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, gönül çorbası etkinliğinde vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçede kurulan gönül çorbası mobil aracını ziyaret etti. Hafta içi her gün saat 06.00 ile 08.00 saatleri arasında 8 Mart Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan otobüslerin toplama merkezinde vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunan mobil çorba aracında incelemelerde bulundu.

Gönül Çorbası ile amaçlarının işlerine yetişmeye çalışan vatandaşların hızlı bir şekilde kahvaltı yapmalarını sağlamak olduğunu belirten Canpolat, "Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde göreve başladıktan sonra Gönül Çorbası adı altında her sabah vatandaşlarımıza çorba ikramında bulunuyoruz. Burası şehrin en kalabalık ve otobüslerin toplama noktası olarak bilinen bir yer. Vatandaşlarımız hızlı bir şekilde kahvaltılarını yapabilsinler ve işlerine yetişsinler diye Haliliye Belediyesi olarak her zaman da olduğu gibi hayatlarını kolaylaştırma adına çorba ikramında bulunuyoruz. Dergah Camiinde sabah namazımızı eda ettikten sonra buraya geldik. Vatandaşlarımız ikramımıza alışmışlar. Burası oldukça hareketli. Bende kendilerine afiyet olsun diyorum. Böylesi hizmetleri vatandaşlarımızın ayağına getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

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Haliliye'de gönül çorbası etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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