Haliliye'de gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi

Haliliye Belediyesi, gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik yürüttüğü denetimler ile halk sağlığını korumayı sürdürüyor. Zabıta ekipleri, ruhsatsız iş yerlerinin de kapatma işlemlerini gerçekleştirdi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız devam ettiren zabıta müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda ilçe genelinde gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, yürüttüğü denetimlerde iş yerleri ruhsatı, kaldırım işgalleri ile gıda maddelerinin son kullanma tarihleri, irsaliye faturaları ve hijyen koşullarının kontrollerini sağlıyor. Zabıta ekipleri denetimlerinde karşılaşılan olumsuzluklar ile ilgili de tutanak tutup, iş yeri sahiplerini uyarıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatlı ticari faaliyetlerin yaygınlaştırılması amacıyla da yürüttüğü çalışmalar kapsamında ruhsatı bulunmayan işyerleri hakkında da mühürleme işlemi gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, kapatılan işyeri sahiplerinin ruhsat almaları için Haliliye Belediyesi Ruhsat Birimine yönlendirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA