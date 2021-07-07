Haliliye'de gençler hedeflerinin peşinde koşuyor

Haliliye Belediyesi tarafından Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (BESYO) gitme hayalinde bulunan gençlerin özel yetenek sınavlarına hazırlanması amacıyla hizmete sunulan spor hazırlık kursu, ikinci etabıyla devam ediyor.

Haliliye Belediyesi tarafından Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (BESYO) gitme hayalinde bulunan gençlerin özel yetenek sınavlarına hazırlanması amacıyla hizmete sunulan spor hazırlık kursu, ikinci etabıyla devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, özel yetenek parkur sınavıyla öğrenci alan spor okulları için kurs açtı. Hayallerindeki üniversitelere hazırlanan gençler için açılan kurs eğitimlerinin ilk temel kısmı 11 Nisan Stadyumunda tamamlandı. Özel yetenek sınavları için belirlenen parkur, Sabiha Özlek Spor Salonunda kuruldu ve alanında uzman eğitmenler tarafından gençler için ikinci kısım eğitime başlanıldı.

Kendilerine sağlanan imkandan dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür eden gençler, "Bize bu imkanı sağladığı, hedeflerimize ulaşmamızda bize verdiği desteklerden dolayı belediyemize, başkanımıza ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı