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Haliliye'de fırınlara denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Haliliye'de fırınlara denetim

Haliliye Belediyesi, ekmek satışı yapan fırınlarına yönelik ruhsat, gramaj ve hijyen denetimlerini aralıksız devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi, ekmek satışı yapan fırınlarına yönelik ruhsat, gramaj ve hijyen denetimlerini aralıksız devam ettiriyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı için yürüttüğü denetimlere ara vermeden devam ediyor. Ekipler, fırınlarda hijyen, gramaj, iş yeri çalıştırma ruhsatı denetimlerini de titizlikle yürütürken, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarını da hatırlatıyor. Kurallara uymayan işyerleri hakkında da, zabıta ekipleri yasal işlem gerçekleştiriyor. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Haliliye Belediyesi iletişim merkezine gelen şikayetler ile bölge bölge yapılan denetimlerde, halk sağlığının korunmasının amaçlandığı bildirildi. - ŞANLIURFA

Haliliye'de fırınlara denetim

Haliliye'de fırınlara denetim

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