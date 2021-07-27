Haliliye'de evde bakım hizmeti yüzleri güldürüyor
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Haliliye'de evde bakım hizmeti yüzleri güldürüyor

Haliliye'de evde bakım hizmeti yüzleri güldürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Haliliye Belediyesi, evde bakım hizmetiyle bakıma muhtaç ve yaşlı ailelerin yüzlerini güldürüyor.

Haliliye Belediyesi, evde bakım hizmetiyle bakıma muhtaç ve yaşlı ailelerin yüzlerini güldürüyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "gönüllere dokunacağız" anlayışıyla yürüttüğü sosyal yardım çalışmalarını farklı temalarla sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında yer alan evde bakım hizmetiyle Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 438 ailenin yanında oluyor. Ailelerin evleri, görevliler tarafından temizlenirken, kişisel bakım kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların tıraşları yapılıyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen hizmet kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, evlerin köşe bucak temizliğini yaparken, ev sahiplerinin de taleplerine yanıt veriyor. Yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, Başkan Mehmet Canpolat'a ve Haliliye Belediyesine teşekkür ediyor. - ŞANLIURFA

Haliliye'de evde bakım hizmeti yüzleri güldürüyor
Haliliye'de evde bakım hizmeti yüzleri güldürüyor
Haliliye'de evde bakım hizmeti yüzleri güldürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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