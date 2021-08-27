Haliliye'de ekmek israfı önleniyor
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Haliliye'de ekmek israfı önleniyor

Haliliye'de ekmek israfı önleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Haliliye Belediyesi, "Ekmek nimettir, yeri çöp değildir" sloganıyla yürüttüğü bayat ekmek toplama çalışmalarıyla aylık ortalama 15 ton ekmeği toplayarak, israfın önüne geçiyor.

Haliliye Belediyesi, "Ekmek nimettir, yeri çöp değildir" sloganıyla yürüttüğü bayat ekmek toplama çalışmalarıyla aylık ortalama 15 ton ekmeği toplayarak, israfın önüne geçiyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, bayat ekmek toplama çalışmalarını günlük olarak gerçekleştiriyor. Ekmek nimettir, yeri çöp değildir sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelinde bulunan 500 bayat ekmek kutusunda günlük ortalama 500 kilogram ekmek toplanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince toplanan ekmekler, sokak hayvanlarına verilmek üzere barınağa teslim ediliyor.

Aylık ortalama 15 ton bayat ekmeğin israfını önleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü, bayat ekmek kutularının sayılarını arttırmak amacıyla da çalışmalarını devam ettiriyor. - ŞANLIURFA

Haliliye'de ekmek israfı önleniyor
Haliliye'de ekmek israfı önleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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