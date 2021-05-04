Haliliye'de çocuklara bayramlık kıyafet dağıtılıyor
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Haliliye'de çocuklara bayramlık kıyafet dağıtılıyor

Haliliye'de çocuklara bayramlık kıyafet dağıtılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Haliliye Belediyesi, yürüttüğü sosyal yardım çalışmaları kapsamında yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde çocuklara bayramlık kıyafet dağıtımı gerçekleştiriyor.

Haliliye Belediyesi, yürüttüğü sosyal yardım çalışmaları kapsamında yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde çocuklara bayramlık kıyafet dağıtımı gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Giyim Marketten, çocukların bayramlık kıyafetleri hazırlanıyor. Sosyal yardım hizmetlerinden yararlanan ailelerin çocuklarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında ekipler, hanelerdeki çocukların bedenlerini belirleyip, bayramlık kıyafetlerini paketleyerek evlerine götürüyor. Çocuklara bayram sürprizi yaşatan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, dağıtımlarını Ramazan Bayramı arifesine kadar devam ettirecek.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kıyafet yardımından yararlanmak isteyen vatandaşların 4442263 Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayarak kayıt yapabilecekleri kaydedildi. - ŞANLIURFA

Haliliye'de çocuklara bayramlık kıyafet dağıtılıyor
Haliliye'de çocuklara bayramlık kıyafet dağıtılıyor
Haliliye'de çocuklara bayramlık kıyafet dağıtılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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