Haliliye'de berber ve kuaförler denetlendi Haliliye'de berber, kuaför ve güzellik salonları zabıta ekiplerince denetlendi.

Haliliye'de berber, kuaför ve güzellik salonları zabıta ekiplerince denetlendi.

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadelede tedbirlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri, ilçe genelinde yeniden hizmet veremeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi. İş yerlerine giden ekipler, korona virüs salgını nedeniyle bakanlık tarafından belirlenen kurallara uyulup uyulmadığını denetlerken, işletmecileri ise kurallara uymaları yönünde uyardı. Ayrıca ekipler bazı iş yerlerinde kurallara uyulmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA