Haliliye'de bayram geleneği unutulmuyor

Haliliye Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bin 100 hanede 4 bin kişiye, kentin geleneksel bayram yemeği olan kuzu içi, zerde ve pilav ikramında bulundu.

Haliliye Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bin 100 hanede 4 bin kişiye, kentin geleneksel bayram yemeği olan kuzu içi, zerde ve pilav ikramında bulundu.

Kentin gelenek ve göreneklerini yaşatmak adına çalışmalar yürüten Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçede bayram geleneğini yaşattı. Bayram günlerinin vazgeçilmez yemeği olan kuzu içi, zerde ve pilav ikramı için Haliliye Belediyesi Aşevinde hummalı bir çalışma yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ta, aşevindeki görevlileri ziyaret edip, çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Aşçılar tarafından evde bakım ve günlük sıcak yemek hizmetinin yararlanan bin 100 hanede toplam 4 bin kişi için kazanlar kaynadı ve yemek yapımı tamamlandı.

Şanlıurfa'da yıl süren bir geleneği yaşattıklarını ifade eden Başkan Mehmet Canpolat, yaptığı açıklamada, "Bizi bayrama kavuşturan rabbime hamd ediyorum. Halkımızın Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. İlçemizdeki bin 100 hanede 4 bin üzeri kişiye dağıtılmak üzere Şanlıurfa'mızda her bayramda yapılan kuzu içi, zerde ve pilav için şu anda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ekiplerimiz çalışıyor ve bu yemekleri bayram günü ailelerimize ulaştıracağız" dedi.

Kapılar çalındı, yemekler ikram edildi

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan yemekler kaplara ve sefer taslarına doldurulduktan sonra ailelerin adreslerine araçlarla götürüldü. Kapılarını çaldıkları ailelere yemeklerini ikram eden görevliler, Başkan Mehmet Canpolat'ın da selamını ilettiği ailelerin bayramını tebrik etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı