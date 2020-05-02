Haliliye'de alternatif yol açma çalışmaları
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Haliliye'de alternatif yol açma çalışmaları

Haliliye'de alternatif yol açma çalışmaları
02.05.2020 14:03 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:03

Haliliye'de trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ulaşımı rahatlamak için yeni yol açma çalışmaları sürüyor.

Haliliye'de trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ulaşımı rahatlamak için yeni yol açma çalışmaları sürüyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki yol yapım ve yol açma çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Trafik ağını genişletmek ve yeni yollarla beraber vatandaşlara alternatif yol hizmeti sunmayı amaçlayan ekipler, Devteşti ve Köylü Kent mahallelerinde yeni yol açma çalışmaları devam ediyor. Yürütülen çalışma ile ilgili konuşan Sırrın Mahalle Muhtarı Halil Budak, "Haliliye Belediyesi Sırrın Mahallemize bağlı Köylü Kente tarafında yeni yol açma çalışması yapmaktadırlar. Burada şuan yeni 3-4 yeni yol açılıyor. Yapılan bu çalışmalardan dolayı mahalle halkı memnundur. Ben tüm mahallem adına Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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