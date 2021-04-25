Haliliye'de 438 ailenin Ramazan ayı temizliği yapılıyor
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Haliliye'de 438 ailenin Ramazan ayı temizliği yapılıyor

Haliliye'de 438 ailenin Ramazan ayı temizliği yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haliliye Belediyesi, yürüttüğü evde bakım hizmetini Ramazan ayı boyunca da devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi, yürüttüğü evde bakım hizmetini Ramazan ayı boyunca da devam ettiriyor. Toplam 438 ailenin yararlandığı evde bakım hizmeti, yaşlıların yüzlerini güldürüyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "Gönüllere Dokunacağız" anlayışıyla yürüttüğü sosyal yardım çalışmalarını farklı temalarla sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında yer alan evde bakım hizmetinden de 438 aile yararlanıyor. Ailelerin evleri görevliler tarafından temizlenirken, kişisel bakım kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların tıraşları da yapılıyor.

Ramazan ayı boyunca da Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen hizmet kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, evlerin köşe bucak temizliğini yaparken, ev sahiplerinin de taleplerine yanıt veriyor. Yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, Başkan Mehmet Canpolat'a ve Haliliye Belediyesine teşekkür ediyor.

Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 22 63 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayarak kayıtlarını yapabiliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyonca da gerekli değerlendirmeler yapılarak, kayıtlar onaylanıyor. - ŞANLIURFA

Haliliye'de 438 ailenin Ramazan ayı temizliği yapılıyor
Haliliye'de 438 ailenin Ramazan ayı temizliği yapılıyor
Haliliye'de 438 ailenin Ramazan ayı temizliği yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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