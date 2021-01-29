Haliliye Belediyespor, yarın Tokat Belediye Plevne'yi ağırlayacak
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Haliliye Belediyespor, yarın Tokat Belediye Plevne'yi ağırlayacak

29.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:27
Haliliye Belediyespor, yarın Tokat Belediye Plevne'yi ağırlayacak

AXA Sigorta Efeler Ligi 25. hafta maçında Haliliye Belediyespor, yarın Tokat Belediye Plevne'yi konuk edecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi 25. hafta maçında Haliliye Belediyespor, yarın Tokat Belediye Plevne'yi konuk edecek.

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'de başlayacak.

Kulüp başkanı Mehmet Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde kalma mücadelesi verdiklerini aktararak, "Yarın bizim için çok kritik bir maça çıkacağız. Teknik ekibimiz ve oyuncular bu maçın önemini bilerek iyi hazırlandılar. İnşallah kazanarak ligde kalma umutlarımızı arttırmak istiyoruz. Yarın İranlı smaçör Morteza Sharifi de takımdaki yerini alacak. Ben oyuncularıma güveniyorum. İnşallah bizi ve taraftarlarımızı sevindirecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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