Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı'nın hedefi ligde kalmak

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Haliliye Belediyespor, ilk kez mücadele ettiği ligde kalabilmek için büyük bir mücadele veriyor.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Haliliye Belediyespor, ilk kez mücadele ettiği ligde kalabilmek için büyük bir mücadele veriyor.

Yaklaşık 7 yıl önce amatör olarak lig serüvenine başlayan Haliliye Belediyespor, başarılı performansıyla geçen sezon AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükselmeyi başardı.

Sezona antrenör Akif Gürgen ve yeni transferleriyle iddialı giren Şanlıurfa temsilcisi, istediği sonuçları alamayınca takımın başına tecrübeli antrenör Aykut Lale'yi getirdi.

Küme düşme potasının hemen üstünde 18 puanla 12. sırada yer alan Haliliye Belediyespor, kalan maçlarda başarı elde ederek, bu sezon yükseldiği ligde kalmayı hedefliyor.

Antrenör Aykut Lale, AA muhabirine, lige ilk çıkılan sezonun her zaman zorlu geçtiğini belirtti.

Afyon Belediye Yüntaş deplasmanından galibiyetle dönmelerinin takıma can suyu olduğunu dile getiren Lale, şöyle konuştu:

"Amacımız ligde kalabilmek, bu zor olsa da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Antrenmanlarda oyuncularımın hepsi çok istekli çalışıyor. Eğer bu isteğimizi sahaya yansıtabilirsek başarabileceğimizi düşünüyorum. Takımın başına geldikten sonra oyuncularla konuştuk, biraz antrenman şeklini değiştirdik ve iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Takımın önemli oyuncularından Yosvany Hernandez Carbonell'in takımdan ayrılması bizi bir süre sıkıntıya soktu ve güç kaybına uğradık ama yılmadık savaşmaya devam ettik. Son olarak İranlı Morteza Sharifi'yi transfer ettik. Takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Genç, hırslı ve Türkiye'de oynamış dinamik bir oyuncu ama erteleme maçlarında oynatamadığımız için sıkıntı yaşadık. Yönetimle de konuştum ve takımın bu ligde kalması gerektiğini anlattım. Çünkü çok iyi bir tesisi ve salonu var."

Tek sıkıntılarının salgından dolayı taraftarlarının desteğinden mahrum kalmaları olduğunu aktaran Aykut Lale, "Seyircinin bize çok şeyler katacağını düşünüyorum. Zor maçlarımız var ama asıl hedefimiz 30 Ocak'ta Tokat Belediye Plevne ile olan maçı kazanmak. Oyuncularım çok iyi çalışıyor, inşallah ligde kalacağız. Seneye taraftarlarımızın da desteğiyle daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın yeni transferi İranlı Morteza Sharifi ise tek hedeflerinin ligde kalmak olduğunu anlattı.

Takımı ligde tutabilmek için çok çalıştıklarını vurgulayan Sharifi, "İnşallah başarırız. Çok mücadele ederek, iyi oynayarak maçları kazanmamız lazım. Takım arkadaşlarıma inanıyorum ve güveniyorum çünkü hepsi ellerinden geleni yapıyor. İnşallah ligde kalacağız. Taraftarlarımız bize inansın ve dualarını esirgemesin." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Metin Durmuş da salgın sürecinin kendilerini etkilemesine rağmen takım olarak çok iyi çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kulübü yaşatmak ve ligde kalıcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şimdi milli maç arasındayız, bu arayı çok iyi değerlendirip maçlara iyi hazırlanıyoruz. Aramıza yeni katılan Sharifi'nin de katkılarıyla ligi istediğimiz yerde bitirmek istiyoruz. İnşallah takım ligde kalarak daha iyi yerlere gelir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü