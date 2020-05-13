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Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı'nın amatörden Efeler Ligi'ne uzanan başarı hikayesi

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor, 6 yıl önce amatör olarak başladığı lig serüveninde elde ettiği başarılarla Efeler Ligi'ne yükseldi.

Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı'nın amatörden Efeler Ligi'ne uzanan başarı hikayesi
13.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:10

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor, 6 yıl önce amatör olarak başladığı lig serüveninde elde ettiği başarılarla Efeler Ligi'ne yükseldi.

Haliliye Belediyesi, 2014 yılında voleybol takımı kurarak amatör ligde mücadele etmeye başladı.

İlk yılında Bölgesel Amatör Lig'de başarılı bir sezon geçiren ve Adıyaman'da düzenlenen play-off müsabakaları sonucu şampiyon olan Haliliye ekibi, adını Türkiye Erkekler Voleybol 3. Ligi'ne yazdırmayı başardı.

Başarısını 3. Lig'de de sürdüren Haliliye Belediyespor, 2015-2016 yılında da şampiyonluğunu ilan ederek Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi'ne hızlı bir geçiş yaptı.

20 maçı 3-0'lık skorlarla kazandı

2016-2017 sezonunda mücadele ettiği 2. Lig 5. Grup'ta 20 maçın tamamını 3-0'lık skorlarla kazanıp 20'de 20 yaparak ligde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Haliliye ekibi, Konya'da yapılan yarı final mücadelelerinde 3 maçta 2 galibiyet alarak 6 puanla finallere kaldı.

Ankara'da düzenlenen final maçlarında da başarılı çıkışını sürdüren Şanlıurfa temsilcisi, 3 maçın 2'sini kazanarak Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'ne yükselen takım oldu.

Sezonu 1. Lig B Grubu lideri olarak tamamlayıp final grubuna kalan Haliliye Belediyespor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin mevcut haliyle tescil edilerek 1. Lig'de final grubuna kalan 4 takımın üst lige çıkarılması kararı sonrası AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükselmeyi başardı.

Kulüp başkanı Tatlı: "Başarı ekip işidir"

Kulüp başkanı Mehmet Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon lige şampiyonluk hedefi ile başladıklarını ve sezonu çok başarılı bir şekilde lider olarak tamamladıklarını ifade etti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun koronavirüs salgını nedeniyle ligi son haliyle tescillediğini ve takımlarının Efeler Ligi'ne yükseldiğini aktaran Tatlı, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da salon sporlarını belediye başkanımızın da desteğiyle cazip hale getirmeyi hedefliyoruz. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat sezon öncesi bizden gençleri sokaklardan spor salonlarına çekmemizi ve takımı bu yıl bir üst lige çıkarmamızı istedi. Bizler de sezon başında gençlerin ağırlıkta olduğu, başarıya aç ve hedefi olan bir kadro oluşturduk. Sonuç olarak Efeler Ligi'ne çıktık. Önümüzdeki sezon ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız. Yaklaşık 6 yıl önce amatör olarak kurulan takımımız kısa sürede önemli mesafe alarak Efeler Ligi'ne kadar yükselmeyi başardı. Başarı ekip işidir, birlik, beraberlik ve inanç işidir. Hepimiz birbirimize inandık sonu başarıyı getirdi çok mutluyuz."

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise 2019-2020 sezonunu lider tamamladıktan sonra final grubuna katılarak başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Takımlarının voleybolda en üst lige çıkma başarısı yakaladığını ve bu durumun da kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Canpolat, şunları kaydetti:

"Bu başarı Şanlıurfa ve Haliliye için büyük bir kazançtır. Önümüzdeki sezondan itibaren 3 büyükler ve diğer önemli kulüpleri kentimizde misafir edeceğiz, bu bizim için büyük bir mutluluk. Halkımızla el ele verirsek aşamayacağımız bir engel yok. Takımımız marka şehrimizin marka kulübü haline gelmiştir. Özverili çalışmalarından dolayı başta kulüp başkanı ve yöneticiler olmak üzere, teknik heyet ve oyuncularımızı tebrik eder başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA

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