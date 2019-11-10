Haliliye Belediyespor galibiyet serisini 3'e çıkardı

10.11.2019 14:05 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:10

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubu 5'inci haftasında Tokat ekibi Niksar Belediyespor'u konuk eden Haliliye Belediyespor, 3-1'lik skorla, galibiyet serisini 3'e çıkardı.



11 Nisan Spor Salonunda oynanan mücadelede, Akif Gürgen'in baş antrenörlüğünü yaptığı Haliliye Belediyespor, ilk sette rakibi karşısında 20- 25'lik skorla 1-0 geriye düştü. 1- 0'lik geriye düşmesinin ardından, galibiyet parolasıyla başladığı mücadelede üstlük kurmaya başlayan Haliliye Belediyespor, 25- 23, 29- 27 ve 25- 17 set sonuçları ile 3- 1'lik skorla galip gelen taraf oldu. Parkede 3 puanı alan taraf olan Haliliye Belediyespor, galibiyet serisini de 3'e çıkardı.



Aldığı bu galibiyetle puanını 10'a çıkaran Haliliye Belediyespor, ligde de 3'üncü sıraya yükseldi. Haliliye Belediyespor, 16 Kasım 2019 Cumartesi saat 14.00'de Ordu deplasmanında Akkuş Belediyespor ile karşılaşacak.



Öte yandan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Başkan Yardımcıları İhsan Ağcan ve Mehmet Erol ile Haliliye Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı da, seyirci tribünden takımlarına destek veren isimler arasında yerini aldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA