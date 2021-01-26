Haliliye Belediyespor, erteleme maçında yarın Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırlayacak
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Haliliye Belediyespor, erteleme maçında yarın Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırlayacak

26.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:50
Haliliye Belediyespor, erteleme maçında yarın Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırlayacak

AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta erteleme maçında Haliliye Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta yarın Şanlıurfa'da karşılaşacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta erteleme maçında Haliliye Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta yarın Şanlıurfa'da karşılaşacak.

Kulüp başkanı Mehmet Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güçlü rakipleri Galatasaray HDI Sigorta ile zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Galatasaray HDI Sigorta takımının gücünü bildiklerini ifade eden Tatlı, "İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Takımımız maça iyi hazırlandı. Erteleme maçı olduğu için İranlı smaçör Morteza Sharifi'yi oynatamıyoruz ama oyuncularıma güveniyorum. İnşallah maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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