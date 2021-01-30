Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci
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Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci

30.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 30.01.2021 18:10
Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor'da, Tokat Belediye Plevne galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor'da, Tokat Belediye Plevne galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

Kulüp başkanı Mehmet Tatlı, AA muhabirine, ligin 25. haftasında Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yenmelerinin kendileri için çok sevindirici olduğunu söyledi.

Galibiyetin ligde kalma umutlarını arttırdığını vurgulayan Tatlı, "Bizim için bu maç dönüm noktasıydı. Rakibimizin gücünü ve zor bir maç olacağını biliyorduk. Oyuncularım çok iyi mücadele ederek galip gelmeyi başardılar. Tüm oyuncularımı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Ligde artık son haftalara girdik. Kalan maçlarda da iyi sonuçlar alarak ilk defa mücadele ettiğimiz ligde kalacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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