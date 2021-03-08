Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı lige veda etmenin üzüntüsünü yaşıyor
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Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı lige veda etmenin üzüntüsünü yaşıyor

08.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:05
Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı lige veda etmenin üzüntüsünü yaşıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor, bu yıl ilk defa mücadele ettiği ligden düşmenin üzüntüsünü yaşıyor.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor, bu yıl ilk defa mücadele ettiği ligden düşmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Haliliye Belediyespor'un antrenörü Aykut Lale, AA muhabirine, 30 haftalık zorlu lig maratonunun sonuna geldiklerini söyledi.

Takımın ilk kez mücadele ettiği ligde güçlü rakiplerle karşılaştığını anlatan Lale, "Elimizden gelen çabayı göstermemize rağmen ligde kalmayı başaramadık. Üst üste bazı şanssızlıklar sonucu ligde kalma hedefimizi gerçekleştiremedik. Özellikle alt sıralarda ligde kalma mücadelesi veren takımlarla yaptığımız maçları kaybedince bir alt lige düşmek zorunda kaldık. Sezon boyunca desteğini esirmeyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Lig'de kalamadığımız için üzgünüz." dedi.

Haliliye Belediyespor, oynadığı 30 maçın 21'ini kaybederken 9 karşılaşmadan ise galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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