Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, İranlı Morteza Sharifi ile anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, İranlı Morteza Sharifi ile anlaştı

22.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:04
Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, İranlı Morteza Sharifi ile anlaştı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor, İranlı smaçör Morteza Sharifi'yi kadrosuna kattı.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor, İranlı smaçör Morteza Sharifi'yi kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Mehmet Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yosvany Hernandez Cardonell'in takımdan ayrıldığını belirterek, bu oyuncunun yerini İranlı smaçör Morteza Sharifi ile doldurduklarını söyledi.

Sharifi'nin geçen sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor'da forma giydiğini anımsatan Tatlı, "Morteza Sharifi genç ve kaliteli bir oyuncu. Daha önce İtalya'da 2 sezon oynayan Sharifi, aynı zamanda ülkesinin milli formasını da giyiyor. Takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hem oyuncu hem takımımız için hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Şevket Çoruh Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Adem Büyük Erol Bulut Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, İranlı Morteza Sharifi ile anlaştı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 13:04:40. #1.14#
title