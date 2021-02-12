Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı çıkışını sürdürmek istiyor
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Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı çıkışını sürdürmek istiyor

12.02.2021 12:39 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:42
Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı çıkışını sürdürmek istiyor

Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 27. haftasında yarın Spor Toto'yu konuk edecek.

Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 27. haftasında yarın Spor Toto'yu konuk edecek.

Kulüp başkanı Mehmet Tatlı, AA muhabirine, Spor Toto ile kritik bir maça çıkacaklarını söyledi.

Oyuncuların karşılaşmanın önemini bildiklerini ve ona göre hazırlandıklarını dile getiren Tatlı, "Son haftalardaki çıkışımızı Spor Toto karşısında da sürdürmek istiyoruz. Tüm hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık. Bu sene hedefimiz ligde kalabilmek, bunun için de yarın galip gelerek hedefe bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyorum, inşallah maçtan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Şanlıurfa Yenice Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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