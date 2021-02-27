Haliliye Belediyespor: 3-0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Haliliye Belediyespor: 3-0

27.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:49
Haliliye Belediyespor: 3-0

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)ARKAS SPOR: Blankenau (xxx), Yiğit (xxx), Osman (xx), Winkelmuller (xxx), Efe (xx), Mert Matic (xxx), Bravo (xxx), Lagumdzija (xxx)HALİLİYE BELEDİYESPOR: Vilimanovic (xx), Sharifi...

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)ARKAS SPOR: Blankenau (xxx), Yiğit (xxx), Osman (xx), Winkelmuller (xxx), Efe (xx), Mert Matic (xxx), Bravo (xxx), Lagumdzija (xxx)HALİLİYE BELEDİYESPOR: Vilimanovic (xx), Sharifi (xx), Bünyamin (x), Astengo (xx), Enes (x), Ali (xx), Metin (x), Mehmet (x)  Mert (xk)SETLER: 25-19, 25-20, 25-20SÜRE: 79 dakika (24, 30, 25)

AXA Sigorta Efeler Ligi 30'uncu hafta mücadelesinde Arkasspor, İzmir'de konuk ettiği Haliliye Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın ilk setini 25-19 kazanan İzmir temsilcisi skoru 1-0 yaptı. İkinci sette de etkili olan Arkasspor 25-20 galibiyetle durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette de rakibine geçit vermeyen Arkasspor yine 25-20'lik skorla salondan 3-0 galip ayrılmasını bildi.


Haliliye Belediyespor: 3-0
Haliliye Belediyespor: 3-0
Haliliye Belediyespor: 3-0
Haliliye Belediyespor: 3-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Berat Albayrak Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Lady Gaga Cem Yılmaz Kenan Doğulu Türkan Şoray
Spor Can Bartu Mesut Özil Osman Özköylü Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Haliliye Belediyespor: 3-0 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 18:53:41. #1.14#
title