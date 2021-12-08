Haliliye Belediyesinin riskli ve metruk yapıları yıkım çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesinin riskli bina ve metruk yapıları kontrollü bir şekilde yıkım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğünün yürüttüğü saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli ve metruk yapı tespit çalışmaları sürüyor.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli ve metruk yapılar belirleniyor.

Bu kapsamda Sırrın, Devteşti, Süleymaniye ve Hızmalı Mahallelerinde belirlenen 4 riskli ve metruk yapının yıkımı güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirildi.

Açıklamada, riskli ve metruk binalar için saha çalışmalarının devam ettiği ve tespiti yapılan binaların yıkımlarının gerçekleştirileceği kaydedildi.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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