Haliliye Belediyesinin mesleki kursları devam ediyor
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Haliliye Belediyesinin mesleki kursları devam ediyor

Haliliye Belediyesinin mesleki kursları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Haliliye Belediyesi'nin düzenlediği üniversite hazırlık ve bilgisayar kurslarına öğrenciler ilgi gösteriyor.

Haliliye Belediyesi'nin düzenlediği üniversite hazırlık ve bilgisayar kurslarına öğrenciler ilgi gösteriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açılan kurslarda gençler hem meslek öğreniyor hem de hayallerindeki üniversiteleri kazanmak için sınavlara hazırlanıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde, gençler Kovid-19 tedbirleri kapsamında açılan kurslara katılıyor.

Üniversite hazırlık kurslarına katılan öğrenciler, hayallerindeki üniversiteleri kazanmak için ders anlatımlarını dinlerken, boş vakitlerinde de çalışma salonlarında etüt yapıyor.

Merkezde açılan kurslardan olan bilgisayar kursu da gençlerin meslek öğrenmesine yardımcı oluyor.

Kursu başarıyla bitiren kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikası veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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