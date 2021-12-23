Haliliye Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ikramı sürüyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesince ihtiyaç sahibi 712 aileye günlük sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, "Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye" sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belediye aşçıları tarafından hazırlanan sıcak yemekler sefer taslarıyla 712 ihtiyaç sahibi aileye günlük olarak dağıtılıyor.

Açıklamada, günlük toplam 3 bin 258 kişinin faydalandığı yemek dağıtımının yıl boyunca sürdüğü belirtildi.

Yemek alan vatandaşlar, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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