Haliliye Belediyesinin çorba ikramı sürüyor - Haberler
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Haliliye Belediyesinin çorba ikramı sürüyor

Haliliye Belediyesinin çorba ikramı sürüyor
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Haliliye Belediyesince havaların soğuk olmasından dolayı çorba ikramını 2 öğüne çıkarıldı.

Haliliye Belediyesince havaların soğuk olmasından dolayı çorba ikramını 2 öğüne çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sabahları çorba dağıtan Haliliye Belediyesi, havaların soğumasından dolayı akşamları da ikramda bulunmaya başladı.

Çorba dağıtımı hafta içi her gün 4 farklı noktada 06.00-08.00 ile 16.00-19.00 arasında gerçekleştirilecek.

Sıcak çorba ile ısındıklarını kaydeden vatandaşlar ise sunulan hizmet dolayısıyla Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve ekibine teşekkür etti.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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