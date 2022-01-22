Haliliye Belediyesinin çorba ikramı sürüyor

Haliliye Belediyesince havaların soğuk olmasından dolayı çorba ikramını 2 öğüne çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sabahları çorba dağıtan Haliliye Belediyesi, havaların soğumasından dolayı akşamları da ikramda bulunmaya başladı.

Çorba dağıtımı hafta içi her gün 4 farklı noktada 06.00-08.00 ile 16.00-19.00 arasında gerçekleştirilecek.

Sıcak çorba ile ısındıklarını kaydeden vatandaşlar ise sunulan hizmet dolayısıyla Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve ekibine teşekkür etti.