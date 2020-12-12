Haliliye Belediyesinin çalışmaları
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Haliliye Belediyesinin çalışmaları

12.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:59
Haliliye Belediyesinin çalışmaları

Haliliye Belediyesince yapımı devam eden ve içerisinde Göbeklitepe'deki dikilitaşların minyatürlerinin yer aldığı parkta güvenlik kameraları aktif hale getirildi.

Haliliye Belediyesince yapımı devam eden ve içerisinde Göbeklitepe'deki dikilitaşların minyatürlerinin yer aldığı parkta güvenlik kameraları aktif hale getirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçe genelinde mevcut parklarda yenileme çalışması yaparken, yeni parkların da yapımına ara vermeden devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında içerisinde Göbeklitepe minyatürlerine de ev sahipliği yapan Karşıyaka Mahallesindeki parkta, "Güvenli Parklar" projesine kapsamında güvenlik kameralarının montaj işlemleri gerçekleştirilirdi.

Açıklamada, Ulubağ Mahallesinde planan parkın da yakın bir zamanda hizmetine sunulacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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