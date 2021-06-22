Haliliye Belediyesinden kadınlara pozitif ayrımcılık
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Haliliye Belediyesinden kadınlara pozitif ayrımcılık

Haliliye Belediyesinden kadınlara pozitif ayrımcılık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Haliliye Belediyesi, sosyal ve ekonomik hayatlarına katkı sunmak için açtığı kurslarla yüzlerce kadına pozitif ayrımcılık sağlıyor.

Haliliye Belediyesi, sosyal ve ekonomik hayatlarına katkı sunmak için açtığı kurslarla yüzlerce kadına pozitif ayrımcılık sağlıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile kadınlara pozitif ayrıcalıklar sunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, millet evleri ve kadın destek merkezleri ile kadınlara meslek öğretmeye devam ediyor. Sırrın Milletevi, Süleymaniye Milletevi, Ahmet Yesevi Milletevi ve Ertuğrulgazi Kadın Destek ve Yaşam Merkezinde kadınlar için dikiş nakış, el sanatları, kuaför, okuma yazma, bilgisayar, Kuran-ı Kerim alanında uzman eğitmenler tarafından eğitimler veriliyor.

Merkezlerde kadınlar bir yandan eğitim alırken, çocukları da kreşlerde vakit geçiriyor. Eğitim aldıkları kursları başarıyla bitiren kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika da taktim veriliyor.

Yeni dönemde 350 kursiyer meslek öğrendi

Geçtiğimiz ay başlayan yeni normalleşme döneminde tekrar kayıt alan Haliliye Belediyesi, 170 kadına kurs verdi. İlk etabın tamamlanmasının ardından ikinci dönemde ise meslek kurslarına 180 kadın kayıt yaptı. Kayıtların ise devam ettiği belirtildi. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesinden kadınlara pozitif ayrımcılık
Haliliye Belediyesinden kadınlara pozitif ayrımcılık
Haliliye Belediyesinden kadınlara pozitif ayrımcılık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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