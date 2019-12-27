Haliliye Belediyesinden işaret dili kursu
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Haliliye Belediyesinden işaret dili kursu

Haliliye Belediyesi, ücretsiz işaret dili kursu açtı.

27.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:06
Haliliye Belediyesinden işaret dili kursu

, ücretsiz işaret dili kursu açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, işitme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmanın hedeflendiği kursa her yaş ve gruptan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Gençlik ve Eğitim Merkezinde alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.

Kursiyerler, işaret dili kursunun topluma faydalı olacağını belirterek, Belediye Başkanı 'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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