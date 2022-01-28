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Haliliye Belediyesinden eğitime destek

AA, Yasin Dikme - Güncel
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Haliliye Belediyesinden eğitime destek

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz deneme sınavlarıyla öğrenciler, kendilerini ölçme fırsatı buluyor.

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz deneme sınavlarıyla öğrenciler, kendilerini ölçme fırsatı buluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitime verilen arada ders çalışmak için sessiz bir ortam arayan gençler, belediye bünyesindeki kütüphane ile ders çalışma fırsatı yakalıyor.

Eksik konularını tamamlayan gençler, belirli aralıklarla yapılan ücretsiz deneme sınavlarıyla kendilerini ölçme fırsatı buluyor.

Deneme sınavı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi heyecanlarını da yenen öğrenciler, kendilerine sunulan imkan dolayısıyla belediye görevlilerine teşekkür etti.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Haliliye Belediyesi, Güncel, Haber

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