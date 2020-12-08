Haliliye Belediyesinden çorba ikramı
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Haliliye Belediyesinden çorba ikramı

08.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:22
Haliliye Belediyesinden çorba ikramı

Haliliye Belediyesi, Harran Üniversitesi Hastanesinde hasta yakınları için çorba ikramı yaptı.

Haliliye Belediyesi, Harran Üniversitesi Hastanesinde hasta yakınları için çorba ikramı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce kent merkezinde çorba ikramında bulunan Haliliye Belediyesi, sosyal medya üzerinden gelen talepler üzerine Harran Üniversitesi Hastanesi bahçesinde de dağıtıma başladı.

Çorba ikramı hafta içi her gün 07.00-08.00 arasında gerçekleştirilecek.

Hasta yakınları ve sağlık çalışanları, ikram dolayısıyla belediye yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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