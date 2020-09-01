Haliliye Belediyesinden aşure ikramı Haliliye Belediyesi, Muharrem ayı dolaysıyla aşure ikramında bulundu.

Haliliye Belediyesi, Muharrem ayı dolaysıyla aşure ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Haliliye Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımına devam ediyor.

Ekipler, hazırlanan sıcak yemeklerin yanı sıra Muharrem ayı dolayısıyla bereketin simgesi olan aşure ikramında da bulundu.

Yılın 12 ayı hizmet veren aşevinde hazırlanan aşure tatlısı hazırlanan yemeklerle birlikte belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediliyor.

Kaynak: AA