Haliliye Belediyesinden aşure ikramı
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Haliliye Belediyesinden aşure ikramı

Haliliye Belediyesi, Muharrem ayı dolaysıyla aşure ikramında bulundu.

Haliliye Belediyesinden aşure ikramı
01.09.2020 13:17 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:21

Haliliye Belediyesi, Muharrem ayı dolaysıyla aşure ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Haliliye Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımına devam ediyor.

Ekipler, hazırlanan sıcak yemeklerin yanı sıra Muharrem ayı dolayısıyla bereketin simgesi olan aşure ikramında da bulundu.

Yılın 12 ayı hizmet veren aşevinde hazırlanan aşure tatlısı hazırlanan yemeklerle birlikte belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediliyor.

Kaynak: AA

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