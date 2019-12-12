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Haliliye Belediyesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıkları

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nun lideri Haliliye Belediyesi ekibi, deplasmanda karşılaşacağı Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

12.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:18
Haliliye Belediyesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıkları

Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nun lideri ekibi, deplasmanda karşılaşacağı maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Nisan Salonu'nda Başantrenör Akif Gürgen gözetiminde hazırlıklarını sürdüren Şanlıurfa ekibinde tek hedef galibiyet.

Başantrenör Gürgen, son maçta evlerinde TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik Spor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Haliliye Belediyesi olarak 7 maçta 7 galibiyet alarak zor bir işi başardık, oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum. Önümüzde çok zorlu bir Hatay maçı var. Hatay puan durumu olarak geride olabilir ama zor bir maç olacağını biliyoruz. Bu maçı da alırsak ilk yarıyı lider olarak bitirmeyi garantiliyoruz. Hatay'da yaşayan taraftarlarımızı da maçımıza bekliyoruz."

Kaynak: AA
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