Haliliye Belediyesince çöp konteynerleri dezenfekte edildi Haliliye Belediyesince ilçe genelindeki çöp konteynerleri dezenfekte edildi.

Haliliye Belediyesince ilçe genelindeki çöp konteynerleri dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayram dolayısıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, hayvan atıklarının atıldığı çöp konteynerleri deterjanlı suyla temizlendi.

Bu arada belediyenin zabıta ekipleri ise denetimleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA