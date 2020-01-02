Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri eğlence mekanlarını denetledi
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Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri eğlence mekanlarını denetledi

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymayan eğlence mekanlarına cezai işlem uygulandı.

02.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:40
Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri eğlence mekanlarını denetledi

'nın ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymayan eğlence mekanlarına cezai işlem uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan birçok eğlence mekanını denetledi.

İl 'nün yaptığı uygulamalar kapsamında eğlence merkezleri ve kafeleri denetleyen zabıta ekipleri, ruhsat, alkol satışı denetimi yaptı. Ekipler yüksek sesle müzik yapan eğlence merkezlerini de uyardı.

Yapılan denetimler sırasında kurallara uygun faaliyet göstermediği için bir eğlence merkezi mühürlendi, bazı işyeri sahipleri hakkında ise idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA
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