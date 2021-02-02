Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri denetimler gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri denetimler gerçekleştirdi

02.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:03
Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri denetimler gerçekleştirdi

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesince yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 422 ürüne el konuldu.

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesince yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 422 ürüne el konuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ilçede bazı iş yerlerinde yaptığı kontrollerde yağ ve çay olmak üzere son tüketim tarihi geçmiş ürünleri kontrol etti.

Ekipler, son tüketim tarihi geçmiş 422 ürün ele geçirerek, iş yerleri hakkında idari işlem uyguladı.

Toplanan ürünler imha edilmek üzere zabıta karakoluna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özcan Özel Özgür Özel Muharrem İnce Numan Kurtulmuş
Magazin Sezen Aksu Ebru Yaşar İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Erol Bulut Okan Buruk Mehmet Topal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri denetimler gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 12:06:00. #1.15#
title