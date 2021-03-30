Haliliye Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
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Haliliye Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Haliliye Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallerde başlattığı kilitli beton, parke ve stabilize yol yapım çalışmalarını devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallerde başlattığı kilitli beton, parke ve stabilize yol yapım çalışmalarını devam ettiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde yürüttüğü yeni yol açma ve yol yapım çalışmaları ile bakım onarım hizmetlerini program dahilinde sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tekerli, Tepedibi ve Yarımsu kırsal mahallelerinde stabilize yol yapım çalışmalarına başladı.

Mahalle içi stabilize yol yapım çalışmalarını yürüten ekipler, çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı amaçlıyor.

Mahallelerinde sürdürülen yol yapım çalışmasından memnun olduklarını belirten Yarımsu Mahallesi Muhtarı İbrahim Aksoy, "Yapılan çalışmalardan dolayı başta Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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