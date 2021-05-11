Haliliye Belediyesi Ramazan ayı boyunca yanlarında oldu

Haliliye Belediyesi Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahibi 706 hanede 3248 kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşıladı.

Haliliye Belediyesi Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahibi 706 hanede 3248 kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşıladı. İftar vakti öncesi ekipler tarafından ailelerin kapıları tek tek çalınarak, sefer tasları verildi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "gönüllere dokunuyoruz" anlayışıyla yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor. Yıl boyu devam eden evlere sıcak yemek hizmeti, Ramazan Ayı dolayısıyla da iftar vaktiyle devam etti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapılan başvuru sonrası komisyonca belirlenen kriterlere uygun olan ailelere yönelik gerçekleştirilen sıcak yemek ikramı kapsamında görevli personeller, Haliliye Belediyesinin Aşevinde günlük olarak hazırlanan yemekleri sefer taslarına doldurarak, ailelerin evlerine teslim ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce Ramazan Ayı dolayısıyla iftar vakti öncesinde gerçekleştirilen hizmetten 706 hanede 3 bin 248 kişi yararlandı. Görevliler, iftar öncesi yemek dolu sefer taslarını ailelere teslim ederken, bir gün öncenin de sefer tasını geri alıyor.

Haliliye Belediyesi tarafından günlük sıcak yemek ihtiyacı kapılarına kadar götürülen aileler, yapılan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı