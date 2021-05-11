Haliliye Belediyesi Ramazan ayı boyunca yanlarında oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Haliliye Belediyesi Ramazan ayı boyunca yanlarında oldu

Haliliye Belediyesi Ramazan ayı boyunca yanlarında oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Haliliye Belediyesi Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahibi 706 hanede 3248 kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşıladı.

Haliliye Belediyesi Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahibi 706 hanede 3248 kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşıladı. İftar vakti öncesi ekipler tarafından ailelerin kapıları tek tek çalınarak, sefer tasları verildi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "gönüllere dokunuyoruz" anlayışıyla yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor. Yıl boyu devam eden evlere sıcak yemek hizmeti, Ramazan Ayı dolayısıyla da iftar vaktiyle devam etti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapılan başvuru sonrası komisyonca belirlenen kriterlere uygun olan ailelere yönelik gerçekleştirilen sıcak yemek ikramı kapsamında görevli personeller, Haliliye Belediyesinin Aşevinde günlük olarak hazırlanan yemekleri sefer taslarına doldurarak, ailelerin evlerine teslim ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce Ramazan Ayı dolayısıyla iftar vakti öncesinde gerçekleştirilen hizmetten 706 hanede 3 bin 248 kişi yararlandı. Görevliler, iftar öncesi yemek dolu sefer taslarını ailelere teslim ederken, bir gün öncenin de sefer tasını geri alıyor.

Haliliye Belediyesi tarafından günlük sıcak yemek ihtiyacı kapılarına kadar götürülen aileler, yapılan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi Ramazan ayı boyunca yanlarında oldu
Haliliye Belediyesi Ramazan ayı boyunca yanlarında oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Aykut Erdoğdu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Demet Akalın Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Muslera Fatih Terim Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aksa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Haliliye Belediyesi Ramazan ayı boyunca yanlarında oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 14:09:48. #1.14#

title