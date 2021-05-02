Haliliye Belediyesi'nin peyzaj çalışmaları

Haliliye Belediyesi tarafından parklarda başlatılan peyzaj çalışmaları sürüyor.

Haliliye Belediyesi tarafından parklarda başlatılan peyzaj çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce "Yeşilin ve doğanın kalbi Haliliye" sloganıyla başlatılan peyzaj çalışmaları ramazan ayında da devam ediyor.

Ekipler, mevsime uygun çiçeklerin dikimini gerçekleştirirken, bakım ve onarım çalışmalarıyla da parklardaki eksiklikleri gideriyor.

Bu arada, ekiplerin trafo binalarına yeni bir görünüm kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmalar da devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü