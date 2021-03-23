Haliliye Belediyesi'nin mesleki kurslara ilgi

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen mesleki kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen mesleki kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Ahmet Yesevi Millet Evinde açılan kurslarda, kadınlar meslek öğrenirken, çocukları da kreşte vakit geçiriyor. Millet evinde kadınlara yönelik düzenlenen kuaför ve el sanatları kurslarında kadınlar meslek öğreniyor.

Kuran-ı Kerim kursunda da, Kuran öğrenme fırsatı bulan kadınlar, kurslarda meslek öğrenirken, çocuklar ise eğitmen eşliğinde kreşte eğlenceli ve eğitici zaman geçiriyor.

Kurslara katılan kadınlar, hizmetlerinden dolayı Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme